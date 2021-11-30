В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Кировской области зафиксировали 253 случая COVID-19 за последние сутки, при этом методом экспресс-тестирования выявили 13 случаев.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 3065 жителей, в реанимации в тяжёлом состоянии — 202 пациента. Лечение на дому проходят 6039 человек.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки зарегистрировали 340 случаев коронавируса, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 100 973. Выздоровели 85 086 человек, в том числе 302 за минувшие 24 часа.

Ранее Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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