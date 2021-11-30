Диетолог Дианова перечислила хорошо усваиваемые блюда из яиц

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова перечислила блюда из яиц, которые лучше всего усваиваются.

«Градация такая: легче всего усваивается организмом омлет, потом идёт яйцо пашот, яйцо бенедикт, потом идёт отварное яйцо, глазунья, а в самом конце — сырое яйцо», — сказала Дианова в беседе с радио Sputnik.

Врач добавила, что яйца — универсальный продукт, поэтому омлет можно есть не только на завтрак, но и на ужин.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.