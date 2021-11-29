Приговор бывшему схиигумену Сергию вынесут 30 ноября

Измайловский суд Москвы вынесет приговор бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) 30 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Оглашение итогового судебного акта состоится 30 ноября в 14:00», — сказали агентству.

29 ноября гособвинитель попросил суд приговорить бывшего схиигумена к четырём годам колонии общего режима.

Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

В сентябре того же года стало известно, что схимонах Сергий отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана.