Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

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Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
  • РИА Новости

«Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Сергия оштрафовали по делу о возбуждении ненависти и за распространение недостоверной информации.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал в проповедях говорить о коронавирусе как о «псевдопандемии».

Епархия лишила его права проповедовать, однако он не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать. Церковный суд лишил его сана.

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