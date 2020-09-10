Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
- РИА Новости
«Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Сергия оштрафовали по делу о возбуждении ненависти и за распространение недостоверной информации.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал в проповедях говорить о коронавирусе как о «псевдопандемии».
Епархия лишила его права проповедовать, однако он не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать. Церковный суд лишил его сана.