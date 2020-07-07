Суд оштрафовал лишённого сана отца Сергия за фейки

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Суд в Свердловской области оштрафовал на 90 тыс. рублей лишённого сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации, передаёт РИА Новости.
Суд оштрафовал лишённого сана отца Сергия за фейки
  • РИА Новости

Сообщается, что он был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП.

«Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 90 тыс. рублей в доход государства», — огласила решение судья. 

Сам схимонах на заседание не явился.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал в проповедях говорить о коронавирусе как о «псевдопандемии».

Епархия лишила его права проповедовать, однако он не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать. Церковный суд лишил его сана.

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