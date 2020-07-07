Суд оштрафовал лишённого сана отца Сергия за фейки
- РИА Новости
Сообщается, что он был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП.
«Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 90 тыс. рублей в доход государства», — огласила решение судья.
Сам схимонах на заседание не явился.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал в проповедях говорить о коронавирусе как о «псевдопандемии».
Епархия лишила его права проповедовать, однако он не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать. Церковный суд лишил его сана.