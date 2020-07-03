Церковный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия

Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Романова), который проклял всех закрывающих храмы в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя церковного суда Николая Малету.

Он сообщил, что в ходе заседания суд постановил признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

«Второе (решение. — RT) — низвергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана», — сказал Малета.

В конце мая Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумену Сергию.