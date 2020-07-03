Церковный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя церковного суда Николая Малету.
Он сообщил, что в ходе заседания суд постановил признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.
«Второе (решение. — RT) — низвергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана», — сказал Малета.
В конце мая Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумену Сергию.