Полиция проверила «захваченный» схиигуменом Сергием монастырь
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- РИА Новости
По его словам, была получена информация о том, что на территории монастыря происходят нарушения общественного порядка.
Прибывшие туда сотрудники полиции опросили охрану и сотрудников монастыря и установили, что «данные сведения о нарушении общественного порядка не соответствуют действительности».
Как писали СМИ, в монастыре ранее ввели круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе схиигумена, а законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырём схиигуменом Сергием, являвшимся духовником обители.
В Екатеринбургской епархии пояснили, что настоятельница покинула обитель из-за того, что не разделяет позицию схиигумена.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что в Кремле не следят за ситуацией в монастыре.
Сам схиигумен Сергий, говоря об обвинениях в захвате монастыря, назвал подобные заявления странными, поскольку он всегда принимал активное участие в жизни монастыря.
По его заявлению, он находится в обители ради своих «духовных чад» — монахинь и послушниц.
Он подчеркнул, что не хочет оставлять их, поскольку монастырь собираются передать под руководство духовника Ново-Тихвинского монастыря.
В конце мая Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумену Сергию.