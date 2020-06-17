Полиция проверила «захваченный» схиигуменом Сергием монастырь

Полиция проверила Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где служил схиигумен Сергий, информация о нарушении там общественного порядка не соответствует действительности. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил руководитель пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, была получена информация о том, что на территории монастыря происходят нарушения общественного порядка.

Прибывшие туда сотрудники полиции опросили охрану и сотрудников монастыря и установили, что «данные сведения о нарушении общественного порядка не соответствуют действительности».

Как писали СМИ, в монастыре ранее ввели круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе схиигумена, а законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырём схиигуменом Сергием, являвшимся духовником обители.

В Екатеринбургской епархии пояснили, что настоятельница покинула обитель из-за того, что не разделяет позицию схиигумена.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что в Кремле не следят за ситуацией в монастыре.

Сам схиигумен Сергий, говоря об обвинениях в захвате монастыря, назвал подобные заявления странными, поскольку он всегда принимал активное участие в жизни монастыря.

По его заявлению, он находится в обители ради своих «духовных чад» — монахинь и послушниц.

Он подчеркнул, что не хочет оставлять их, поскольку монастырь собираются передать под руководство духовника Ново-Тихвинского монастыря.

В конце мая Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумену Сергию.