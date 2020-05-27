На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.

Как сообщает РИА Новости, ранее епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», и призвал своих прихожан выходить на улицу.

«Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии», — говорится в сообщении.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской городской епархии. Как отмечалось, решение принято «в связи с публичным оскорблением памяти» Агейкина в день его кончины, что «вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви».