Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской городской епархии.
Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Как отмечается, решение принято «в связи с публичным оскорблением памяти» Агейкина в день его кончины, что «вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви».

В указе говорится, что на заявления Кураева уже неоднократно поступали жалобы.

Агейкин скончался 21 апреля в возрасте 48 лет. Ранее у него обнаружили коронавирусную инфекцию. 

Кураев посвятил его смерти пост в блоге, назвав священнослужителя «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом».

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