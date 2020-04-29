Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской городской епархии.

Как отмечается, решение принято «в связи с публичным оскорблением памяти» Агейкина в день его кончины, что «вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви».

В указе говорится, что на заявления Кураева уже неоднократно поступали жалобы.

Агейкин скончался 21 апреля в возрасте 48 лет. Ранее у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

Кураев посвятил его смерти пост в блоге, назвав священнослужителя «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом».