Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева
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- РИА Новости
Как отмечается, решение принято «в связи с публичным оскорблением памяти» Агейкина в день его кончины, что «вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви».
В указе говорится, что на заявления Кураева уже неоднократно поступали жалобы.
Агейкин скончался 21 апреля в возрасте 48 лет. Ранее у него обнаружили коронавирусную инфекцию.
Кураев посвятил его смерти пост в блоге, назвав священнослужителя «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом».