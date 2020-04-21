Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин скончался в возрасте 48 лет.

Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Отошёл к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве», — говорится в сообщении.

26 января протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.