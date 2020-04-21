Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
- © Богоявленский кафедральный собор в Елохове/ Сергей Фарковец
Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
«Отошёл к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве», — говорится в сообщении.
26 января протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.