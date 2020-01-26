Умер протоиерей Всеволод Чаплин

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RT
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу храма. Как уточняется, Чаплин «скончался перед храмом», где он работал настоятелем.
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
  • РИА Новости

Также о смерти Чаплина сообщает издание «Известия» со ссылкой на его помощника Евгения Жулёва, по словам которого, священнослужитель чувствовал себя ранее хорошо.

Информацию также подтвердил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Да, это так», — сказал он агентству.

Всеволод Чаплин работал председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата Русской православной церкви в 2009—2015 годах.

В 1999 году он был возведён в сан протоиерея.

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