Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти

Верхнепышминский городской суд оштрафовал лишённого сана схимонаха Сергия (Романова) в рамках административного дела о возбуждении ненависти.

«Признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа 18 тыс. рублей», — цитирует ТАСС судью.

Ранее Сергий получил штраф в размере 90 тыс. рублей за распространение недостоверной информации.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал в проповедях говорить о коронавирусе как о «псевдопандемии».

Епархия лишила его права проповедовать, однако он не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать. Церковный суд лишил его сана.