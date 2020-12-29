Адвокат рассказала подробности задержания бывшего схимонаха Сергия

Адвокат отлучённого от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) Светлана Герасимова сообщила ТАСС, что следователи предъявили ему обвинение по трём статьям УК России: о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств.

«Статья 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 («Самоуправство») УК России», — сказала она, отвечая на вопрос о том, по каким статьям обвиняется Романов.

По её словам, также его обвинили по статье о склонении к самоубийству (110.1 УК России). Адвокат отметила, что мужчина конвоирован для избрания меры пресечения в Москву.

По данным газеты «Коммерсантъ», поводом для задержания мог стать один из роликов с участием бывшего схимонаха, опубликованный на YouTube.

Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков, он подавал в прокуратуру заявление с просьбой проверить видеоролик.

«Мы, как правило, мониторим сети. Мне докладывают о том, что происходит в Свердловской области. В одном из докладов увидел ролик (Сергия). Посоветовались с юристами. Решили, что в нём, на наш взгляд, присутствуют элементы нарушения закона о запрете информации, влияющей на здоровье детей. Попросили прокуратуру дать оценку», — сказал он агентству.

В региональной прокуратуре при этом отметили, что не обладают данными о проверке по заявлению детского омбудсмена, пишет агентство.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, сообщил, что бывший схимонах Сергий (Романов) задержан для дачи показаний.

10 сентября стало известно, что схимонах Сергий отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана. Летом его оштрафовали по делу о возбуждении ненависти и за распространение недостоверной информации.

Сергий оказался в центре внимания после того, как стал в проповедях говорить о коронавирусе как о «псевдопандемии».