Гособвинитель попросил приговорить бывшего схиигумена Сергия к четырём годам колонии

Государственный обвинитель попросил Измайловский суд Москвы приговорить к четырём годам колонии общего режима бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова).

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Государственный обвинитель в прениях по уголовному делу в отношении Романова Николая Васильевича просил признать подсудимого виновным… и назначить окончательное наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили агентству.

Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.