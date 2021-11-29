Эндокринолог Михалёва напомнила, кому стоит ограничить употребление чая
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В беседе с «Известиями» специалист отметила, что чай содержит тысячи различных биологических соединений — аминокислот, витаминов, липидов, белков, углеводов и т. д. Он может оказывать антиоксидантное и противомикробное действие.
Однако наряду с полезными свойствами некоторые компоненты чая могут быть небезопасны при употреблении в большом количестве.
В первую очередь это касается катехинов и кофеина.
«Противопоказано употребление большого количества чая при следующих заболеваниях: тревожные расстройства, аритмии, сердечные заболевания, депрессия, сахарный диабет, гипертония, заболевания почек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические заболевания печени. Не рекомендовано употребление крепкого чая перед оперативным вмешательством из-за риска кровотечений», — сказала Михалёва.
По словам врача, безопасное количество зелёного чая — три чашки в день, а чёрного четыре-пять чашек (1 г сухого листа чая на 100 мл напитка).
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