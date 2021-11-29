Эндокринолог Михалёва напомнила, кому стоит ограничить употребление чая

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Эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, кому не рекомендуется пить чай в больших количествах.
Эндокринолог Михалёва напомнила, кому стоит ограничить употребление чая
  • Pixabay

В беседе с «Известиями» специалист отметила, что чай содержит тысячи различных биологических соединений — аминокислот, витаминов, липидов, белков, углеводов и т. д. Он может оказывать антиоксидантное и противомикробное действие.

Однако наряду с полезными свойствами некоторые компоненты чая могут быть небезопасны при употреблении в большом количестве.

В первую очередь это касается катехинов и кофеина.

«Противопоказано употребление большого количества чая при следующих заболеваниях: тревожные расстройства, аритмии, сердечные заболевания, депрессия, сахарный диабет, гипертония, заболевания почек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические заболевания печени. Не рекомендовано употребление крепкого чая перед оперативным вмешательством из-за риска кровотечений», — сказала Михалёва.

По словам врача, безопасное количество зелёного чая — три чашки в день, а чёрного четыре-пять чашек (1 г сухого листа чая на 100 мл напитка).

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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