РИА Новости: тела 11 погибших в «Листвяжной» подняли на поверхность

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Тела 11 погибших в результате аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области подняли на поверхность.
РИА Новости: тела 11 погибших в «Листвяжной» подняли на поверхность
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На поверхность подняты тела 11 погибших — восьми шахтёров и трёх горноспасателей», — сообщил он.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел

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