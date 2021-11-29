РИА Новости: тела 11 погибших в «Листвяжной» подняли на поверхность

Тела 11 погибших в результате аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области подняли на поверхность.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На поверхность подняты тела 11 погибших — восьми шахтёров и трёх горноспасателей», — сообщил он.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.