РИА Новости: тела 11 погибших в «Листвяжной» подняли на поверхность
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- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«На поверхность подняты тела 11 погибших — восьми шахтёров и трёх горноспасателей», — сообщил он.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.