Прокуратура выявила почти 450 нарушений на шахтах Кузбасса после ЧП в «Листвяжной»

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RT
Генпрокуратура России вместе с другими надзорными органами проверила 31 шахту в Кемеровской области после аварии на «Листвяжной», в рамках проверок зафиксировано 449 нарушений.
Прокуратура выявила почти 450 нарушений на шахтах Кузбасса после ЧП в «Листвяжной»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях», — отметили в ведомстве.

Также в прокуратуре сообщили, что «внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесён один протест и объявлено два предостережения».

Ранее Генпрокуратура заявляла о выявлении нарушений в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил дело.

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