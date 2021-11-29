Прокуратура выявила почти 450 нарушений на шахтах Кузбасса после ЧП в «Листвяжной»
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях», — отметили в ведомстве.
Также в прокуратуре сообщили, что «внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесён один протест и объявлено два предостережения».
Ранее Генпрокуратура заявляла о выявлении нарушений в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил дело.