Генпрокуратура заявила о выявлении нарушений в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе

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Пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что российские прокуроры нашли нарушения в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе.
Генпрокуратура заявила о выявлении нарушений в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе
  • РИА Новости

Отмечается, что по факту нарушений возбуждено 55 административных дел и одно уголовное — о халатности.

«26 ноября прокурорами городов и районов Кузбасса с привлечением специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора осуществлён выход на 25 шахт. Выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха», — говорится в заявлении.

Уточняется, что всего по итогам проверок было возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено четыре представления об устранении нарушений закона, а также возбуждено одно уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность).

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».

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