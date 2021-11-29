В России за сутки зафиксировали 33 860 случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 33 860 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 604 233 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Накануне в России было зарегистрировано 33 548 случаев заболевания.

Общее число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 за сутки возросло на 27 700, достигнув 8 295 811.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что у ранее перенёсших коронавирус повышается риск повторного инфицирования при контакте с новым вариантом вируса — «омикроном».

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что ревакцинироваться от коронавируса после применения «Спутника V» можно любой вакциной, но лучшую защиту даст комбинация со «Спутником Лайт».

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT заявил, что разочарован отсутствием общих усилий в борьбе с пандемией.