Глава МИД Венгрии заявил, что разочарован отсутствием общих усилий в борьбе с пандемией

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT заявил, что разочарован отсутствием общих усилий в борьбе с пандемией.

«Я считал, что у пандемии будет один положительный момент. Это появление у мировых государств понимания того, насколько сильно все мы зависим друг от друга», — заявил Сийярто.

По словам министра, он надеялся, что «в результате пандемии конфликты останутся в прошлом и страны поймут, что мы должны сотрудничать в таких вопросах, как спасение человеческих жизней».

«К сожалению, здесь меня ждало разочарование. Ничего подобного не произошло», — добавил глава венгерского МИД.

Он подчеркнул, что «нет никаких общих усилий ни в научной сфере, ни в вопросе вакцин».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия призывает другие государства работать сообща для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.