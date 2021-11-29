Глава МИД Венгрии заявил, что разочарован отсутствием общих усилий в борьбе с пандемией

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT заявил, что разочарован отсутствием общих усилий в борьбе с пандемией.
Глава МИД Венгрии заявил, что разочарован отсутствием общих усилий в борьбе с пандемией
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  • © Maksim Konstantinov

«Я считал, что у пандемии будет один положительный момент. Это появление у мировых государств понимания того, насколько сильно все мы зависим друг от друга», — заявил Сийярто.

По словам министра, он надеялся, что «в результате пандемии конфликты останутся в прошлом и страны поймут, что мы должны сотрудничать в таких вопросах, как спасение человеческих жизней».

«К сожалению, здесь меня ждало разочарование. Ничего подобного не произошло», — добавил глава венгерского МИД.

Он подчеркнул, что «нет никаких общих усилий ни в научной сфере, ни в вопросе вакцин».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия призывает другие государства работать сообща для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

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