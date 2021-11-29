ТАСС: более 90 человек пострадали в результате ЧП в шахте «Листвяжная»

Общее число пострадавших в результате аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области достигло 92, в их числе 35 горноспасателей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

РИА Новости

«Всего госпитализированы 80 человек: 45 шахтёров и 35 горноспасателей», — заявил источник агентства. Отмечается, что ещё 12 шахтёрам помощь оказали амбулаторно. 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек. По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Два дела будут расследовать в центральном аппарате СК. Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».