ТАСС: более 90 человек пострадали в результате ЧП в шахте «Листвяжная»
- РИА Новости
«Всего госпитализированы 80 человек: 45 шахтёров и 35 горноспасателей», — заявил источник агентства.
Отмечается, что ещё 12 шахтёрам помощь оказали амбулаторно.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.
Два дела будут расследовать в центральном аппарате СК.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».