Дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что вводить дополнительную ответственность за несоблюдение требований законов о QR-кодах не планируется, поскольку необходимые нормы уже есть.

«Нет, уже есть всё», — приводит РИА Новости ответ Клишаса на соответствующий вопрос.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Вице-премьера России Татьяну Голикову пригласили в Государственную думу для обсуждения законопроектов о QR-кодах 14 декабря.