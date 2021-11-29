Дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут
- РИА Новости
«Нет, уже есть всё», — приводит РИА Новости ответ Клишаса на соответствующий вопрос.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.
24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.
Вице-премьера России Татьяну Голикову пригласили в Государственную думу для обсуждения законопроектов о QR-кодах 14 декабря.