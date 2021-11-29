Дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что вводить дополнительную ответственность за несоблюдение требований законов о QR-кодах не планируется, поскольку необходимые нормы уже есть.
Дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут
  • РИА Новости

«Нет, уже есть всё», — приводит РИА Новости ответ Клишаса на соответствующий вопрос.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Вице-премьера России Татьяну Голикову пригласили в Государственную думу для обсуждения законопроектов о QR-кодах 14 декабря.

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