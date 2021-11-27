Одно отделение спасателей останется в шахте «Листвяжная» для откачки воды
- РИА Новости
«В шахте осталось одно отделение, которое обеспечивает откачку воды из шахты», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Цивилёв рассказал, что личности пятерых погибших, поднятых на поверхность из шахты, установлены.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Позднее стало известно, что директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова и ещё нескольких начальников арестовали по делу об аварии.