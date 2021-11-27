Тела пятерых погибших шахтёров подняли на поверхность из шахты «Листвяжная»

Тела пятерых погибших шахтёров обнаружили и подняли на поверхность в ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

РИА Новости

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» горноспасателями обнаружены пять погибших шахтёров. Тела подняты на поверхность», — говорится в сообщении. 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали. Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.