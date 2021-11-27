Тела пятерых погибших шахтёров подняли на поверхность из шахты «Листвяжная»

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Тела пятерых погибших шахтёров обнаружили и подняли на поверхность в ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Тела пятерых погибших шахтёров подняли на поверхность из шахты «Листвяжная»
  • РИА Новости

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» горноспасателями обнаружены пять погибших шахтёров. Тела подняты на поверхность», — говорится в сообщении.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

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