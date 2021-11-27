Тела пятерых погибших шахтёров подняли на поверхность из шахты «Листвяжная»
- РИА Новости
«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» горноспасателями обнаружены пять погибших шахтёров. Тела подняты на поверхность», — говорится в сообщении.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.