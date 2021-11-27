Установлены личности пятерых погибших, поднятых на поверхность из шахты «Листвяжная»

Короткая ссылка
Личности пятерых погибших, поднятых на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, установлены. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Установлены личности пятерых погибших, поднятых на поверхность из шахты «Листвяжная»
  • РИА Новости

«Найдено пять тел, они подняты на поверхность, сотрудниками компании эти тела опознаны», — приводит слова Цивилёва ТАСС.

Губернатор отметил, что погибшие были работниками участка номер пять подготовительных работ. Это Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич и Шувашов Андрей Викторович.

Ранее тела пятерых погибших подняли на поверхность из шахты «Листвяжная».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Позднее стало известно, что директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова и ещё нескольких начальников арестовали по делу об аварии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить