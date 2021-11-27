Установлены личности пятерых погибших, поднятых на поверхность из шахты «Листвяжная»

Личности пятерых погибших, поднятых на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, установлены. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Найдено пять тел, они подняты на поверхность, сотрудниками компании эти тела опознаны», — приводит слова Цивилёва ТАСС.

Губернатор отметил, что погибшие были работниками участка номер пять подготовительных работ. Это Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич и Шувашов Андрей Викторович.

Ранее тела пятерых погибших подняли на поверхность из шахты «Листвяжная».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Позднее стало известно, что директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова и ещё нескольких начальников арестовали по делу об аварии.