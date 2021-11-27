Экс-мэра Прокопьевска исключили из «Единой России» за банкет во время траура в Кузбассе

Экс-мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко исключили из «Единой России» из-за банкета в честь его назначения, который прошёл во время траура в связи с ЧП на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, сенатор Алексей Синицын.

«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», — цитирует РИА Новости Синицына.

По его словам, «именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва об объявлении траура».

Синицын подчеркнул, что Старченко и Бурдина также покинут свои муниципальные должности.

Ранее Цивилёв заявил, что Старченко был отправлен в отставку после того, как устроил банкет в честь своего назначения во время траура в связи с ЧП на шахте «Листвяжная».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.