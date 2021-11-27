Экс-мэра Прокопьевска исключили из «Единой России» за банкет во время траура в Кузбассе

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Экс-мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко исключили из «Единой России» из-за банкета в честь его назначения, который прошёл во время траура в связи с ЧП на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, сенатор Алексей Синицын.
Экс-мэра Прокопьевска исключили из «Единой России» за банкет во время траура в Кузбассе
  • РИА Новости

«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», — цитирует РИА Новости Синицына.

По его словам, «именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва об объявлении траура».

Синицын подчеркнул, что Старченко и Бурдина также покинут свои муниципальные должности.

Ранее Цивилёв заявил, что Старченко был отправлен в отставку после того, как устроил банкет в честь своего назначения во время траура в связи с ЧП на шахте «Листвяжная».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

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