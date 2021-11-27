Экс-мэра Прокопьевска исключили из «Единой России» за банкет во время траура в Кузбассе
- РИА Новости
«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», — цитирует РИА Новости Синицына.
По его словам, «именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва об объявлении траура».
Синицын подчеркнул, что Старченко и Бурдина также покинут свои муниципальные должности.
Ранее Цивилёв заявил, что Старченко был отправлен в отставку после того, как устроил банкет в честь своего назначения во время траура в связи с ЧП на шахте «Листвяжная».
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.