Мэр Прокопьевска отправлен в отставку за банкет во время траура в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что мэр города Прокопьевска Вячеслав Старченко был отправлен в отставку после того, как устроил банкет в честь своего назначения во время траура в связи с ЧП на шахте «Листвяжная».

Об этом губернатор написал в своём Telegram-канале.

«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтёров и спасателей... Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — отметил Цивилев.

Вместе с этим губернатор отметил, что просто нет слов, чтобы описать данную ситуацию. У людей, устроивших праздник «в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент», по мнению главы региона, просто «нет сердца».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло ЧП, которое привело к гибели 51 человека.

Согласно имеющимся предварительным данным, причиной происшествия мог стать взрыв метана.

Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело. Следователи уже предъявили обвинения пятерым фигурантам дела. Трое из них обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, а двое — в халатности, которая привела к гибели людей.