Поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возобновлены

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На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновлена поисковая операция, пожара там нет. Об этом сообщили врио главы МЧС Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
Поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возобновлены
  • РИА Новости

«Поисковые работы на шахте возобновлены. Промониторив ситуацию в течение ночи, мы пришли к выводу, что шахта не горит. Это чрезвычайно важно, это облегчает действия по поиску», — цитирует ТАСС Чуприяна.

Цивилёв, в свою очередь, подчеркнул, что концентрация метана на шахте снижается.

Он добавил, что в настоящее время основная задача — «не потерять больше ни одного человека».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

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