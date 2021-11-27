Поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возобновлены
- РИА Новости
«Поисковые работы на шахте возобновлены. Промониторив ситуацию в течение ночи, мы пришли к выводу, что шахта не горит. Это чрезвычайно важно, это облегчает действия по поиску», — цитирует ТАСС Чуприяна.
Цивилёв, в свою очередь, подчеркнул, что концентрация метана на шахте снижается.
Он добавил, что в настоящее время основная задача — «не потерять больше ни одного человека».
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.