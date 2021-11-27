Уволенный мэр Прокопьевска опроверг сообщение о банкете во время траура в Кузбассе

Вячеслав Старченко, которого ранее уволили с должности мэра Прокопьевска из-за видеозаписи с банкета в честь его назначения, который прошёл во время траура в связи с ЧП на шахте «Листвяжная», опроверг проведение мероприятия.

«Банкета никакого не было, и меня не было. И торжественных никаких мероприятий по поводу моей инаугурации. Вы же видели видео, меня там нет», — приводят «Известия» его слова.

Старченко назвал видеозапись фейком и призвал к объективному расследованию ситуации.

Он также отметил, что намерен обратиться в правоохранительные органы по поводу инцидента и встретиться с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

Ранее Цивилёв заявил, что Старченко был отправлен в отставку после того, как устроил банкет в честь своего назначения во время траура в связи с ЧП на шахте «Листвяжная».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.