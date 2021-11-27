В МЧС окажут всю необходимую помощь семьям погибших при ЧП в шахте спасателей в Кузбассе
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«В большой семье МЧС вы брошены не будете. С каждой семьёй мы будем работать индивидуально и решать все возникающие вопросы, в том числе с образованием детей», — приводит РИА Новости его слова на встрече с семьями погибших спасателей.
Чуприян добавил, что родственникам выплатят такие же компенсации, как и семьям погибших шахтёров.
«Ваши родные были мужественными людьми, выбравшими эту сложную профессию. Горноспасатели — это последняя надежда попавших в беду шахтёров», — сказал он.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.