Фитнес-клубы ряда регионов России предоставили скидки для медиков
«Уже в течение суток представительства организации более чем в 20 регионах предоставили врачам и медицинским работникам специальные льготные условия на посещение фитнес-клубов», — сказала она в комментарии ТАСС.
Кроме того, по словам Силиной, спортивные учреждения установили пониженный тариф на все услуги клубов — в общей сложности снижение стоимости составило от 20 до 50%.
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров ранее обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию — «ликвидаторы пандемии коронавируса».
Кроме того, в январе зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что у работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока.