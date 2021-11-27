Фитнес-клубы ряда регионов России предоставили скидки для медиков

Более чем в 20 регионах России фитнес-клубы предоставили медработникам скидки на занятия и услуги в диапазоне 20—50%, заявила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«Уже в течение суток представительства организации более чем в 20 регионах предоставили врачам и медицинским работникам специальные льготные условия на посещение фитнес-клубов», — сказала она в комментарии ТАСС.

Кроме того, по словам Силиной, спортивные учреждения установили пониженный тариф на все услуги клубов — в общей сложности снижение стоимости составило от 20 до 50%.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров ранее обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию — «ликвидаторы пандемии коронавируса».

Кроме того, в январе зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что у работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока.