В России предложили создать ещё одну категорию льготников

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Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию — «ликвидаторы пандемии коронавируса».
В России предложили создать ещё одну категорию льготников
  • © РИА Новости

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, учёных, волонтёров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию «ликвидаторов пандемии коронавируса» (с награждением отличительным знаком)», — цитирует письмо РИА Новости.

Петров отметил, что эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» отметил, что окончательной победы над пандемией коронавирусной инфекции можно добиться, только объединив усилия, в том числе на международной арене. Он также отмечал, что России удалось взять ситуацию с коронавирусом под контроль лучше, чем другим странам.

В середине января член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый предложил ввести льготы для социальных работников за работу во время пандемии. Своим мнением он поделился в эфире НСН. По мнению Круглого, в дополнительных льготах, помимо медиков, нуждаются и соцработники, условия труда которых приближены к работе медработников в «красной зоне».

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