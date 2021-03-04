Путин назвал объединение усилий основой для победы над коронавирусом
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«Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом», — подчеркнул Путин.
По его словам, «некоторые ждали», что Россия не справится с вызовом пандемии и «провалится», но благодаря усилиям медиков, волонтёров и государства этого не произошло.
«То, что нам удалось решать стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем во многих других, причём достаточно развитых с точки зрения системы медицины странах, это абсолютно очевидная вещь сегодня», — отметил глава государства.
Он поблагодарил медицинских работников и участников волонтёрского движения за вклад в борьбу с пандемией.
«Благодаря таким людям, как вы, мы оказались там, где мы есть... всё постоянно снижается сейчас — это результат комплексных усилий и государства, и волонтёрского движения, специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсестёр, бригад скорой помощи... Всё это это вместе даёт определённый ожидаемый результат», — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса.
Он также отмечал, что России удалось взять ситуацию с коронавирусом под контроль лучше, чем другим странам.