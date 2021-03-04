Путин назвал объединение усилий основой для победы над коронавирусом

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» отметил, что окончательной победы над пандемией коронавирусной инфекции можно добиться, только объединив усилия, в том числе на международной арене.

«Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом», — подчеркнул Путин.

По его словам, «некоторые ждали», что Россия не справится с вызовом пандемии и «провалится», но благодаря усилиям медиков, волонтёров и государства этого не произошло.

«То, что нам удалось решать стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем во многих других, причём достаточно развитых с точки зрения системы медицины странах, это абсолютно очевидная вещь сегодня», — отметил глава государства.

Он поблагодарил медицинских работников и участников волонтёрского движения за вклад в борьбу с пандемией.

«Благодаря таким людям, как вы, мы оказались там, где мы есть... всё постоянно снижается сейчас — это результат комплексных усилий и государства, и волонтёрского движения, специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсестёр, бригад скорой помощи... Всё это это вместе даёт определённый ожидаемый результат», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса.

Он также отмечал, что России удалось взять ситуацию с коронавирусом под контроль лучше, чем другим странам.