Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций COVID-19

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Российские вакцины от коронавируса эффективны против тех штаммов, которые распространяются в Европе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой (ФМБА).
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций COVID-19
  • РИА Новости

«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По его словам, об этом свидетельствуют испытания данных препаратов.

Он отметил, что у ФМБА очень много сфер интересов и направлений деятельности, которые важны для системы здравоохранения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обращений о поставках вакцины против COVID-19 от других стран много.

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