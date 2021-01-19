В Совфеде заявили, что ряд медиков смогут выйти на пенсию раньше срока

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что у работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — приводит НСН слова Кусайко.

Сенатор отметила, что этим сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей, выплата может доходить до 375 тысяч рублей.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 2 млн.