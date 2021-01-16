Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн
- Reuters
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Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано 2 001 773 умерших из-за коронавирусной инфекции.
Всего COVID-19 в мире был зафиксирован у 92 506 811 человек.
За 24 часа в мире выявили более 688 тыс. заболевших. Погибли за сутки от коронавируса более 14 тыс. пациентов.
Ранее в ВОЗ заявили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг в борьбе с пандемией коронавируса.