Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 2 млн.
Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн
  • Reuters
  • © Lim Huey Teng

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано 2 001 773 умерших из-за коронавирусной инфекции.

Всего COVID-19 в мире был зафиксирован у 92 506 811 человек.

За 24 часа в мире выявили более 688 тыс. заболевших. Погибли за сутки от коронавируса более 14 тыс. пациентов.

Ранее в ВОЗ заявили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг в борьбе с пандемией коронавируса.

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