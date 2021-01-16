Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 2 млн.

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано 2 001 773 умерших из-за коронавирусной инфекции.

Всего COVID-19 в мире был зафиксирован у 92 506 811 человек.

За 24 часа в мире выявили более 688 тыс. заболевших. Погибли за сутки от коронавируса более 14 тыс. пациентов.

Ранее в ВОЗ заявили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг в борьбе с пандемией коронавируса.