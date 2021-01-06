Работающие с COVID-19 в праздники медики получат соцвыплаты в январе
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- АГН «Москва»
«Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
Ранее президент Владимир Путин поручил удвоить специальные выплаты медицинскому персоналу, работающему в новогодние праздники с пациентами с коронавирусом.