Работающие с COVID-19 в праздники медики получат соцвыплаты в январе

Медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом в период новогодних праздников, получат социальные выплаты в двойном размере уже в январе. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин поручил удвоить специальные выплаты медицинскому персоналу, работающему в новогодние праздники с пациентами с коронавирусом.