Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в праздники

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Президент России Владимир Путин поручил удвоить специальные выплаты медицинскому персоналу, работающему в новогодние праздники с коронавирусными пациентами.
Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в праздники
  • РИА Новости

«Что касается выплат медикам, которые работают в праздничные дни. В соответствии с действующим законом любой врач, медик, работающий в праздничные дни, должен получать двойную заработную плату», — сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин отметил, что двойные выплаты положены и тем специалистам, которые работают в «ковидных госпиталях» и борются с COVID-19.

Президент России заявил, что в Трудовом кодексе нет информации о «специальных социальных выплатах» за борьбу с коронавирусом, включающую риски для здоровья.

«В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно выплатить эти социальные выплаты в двойном размере», — сообщил он.

Ранее российский лидер подписал распоряжение о награждении почётными грамотами медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией, а также об объявлении им благодарности.

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