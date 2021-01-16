Аналитик назвал условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

Глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис заявил, что получать пенсию в размере более 30 тыс. рублей в месяц смогут те пенсионеры, которые до 2019 года получали 25 тыс. рублей. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Биезбардис рассказал, что в январе страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%.

Также он уточнил, что на возможность получения страховых пенсий в размере 25 тыс. рублей «влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян».

По его словам, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян составляет 17,5 тыс. рублей.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что пенсии в России в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции.