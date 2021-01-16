Аналитик назвал условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей
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- АГН «Москва»
Биезбардис рассказал, что в январе страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%.
Также он уточнил, что на возможность получения страховых пенсий в размере 25 тыс. рублей «влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян».
По его словам, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян составляет 17,5 тыс. рублей.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что пенсии в России в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции.