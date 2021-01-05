Глава Минтруда заявил об индексации пенсий в России

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Пенсии в России в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.
Глава Минтруда заявил об индексации пенсий в России
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«По действующему законодательству, с 1 января происходит ежегодная индексация страховых пенсий для неработающих граждан… В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции, средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учётом индексации составит 17 541 рубль», — сказал министр.

По его словам, повышение пенсий коснулось 32 млн человек.

«На эти цели будет направлено 374 млрд рублей», — добавил Котяков.

RT ведёт прямую трансляцию.

Накануне Путин поручил правительству представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. 

17 декабря на ежегодной пресс-конференции президент сообщил, что пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%.

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