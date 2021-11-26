Путин обсудил с Совбезом ЧП на шахте «Листвяжная» и почтил минутой молчания погибших
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Также он выразил соболезнования семьям погибших шахтёров и почтил минутой молчания их память.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана.
Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Пятерым фигурантам дела уже предъявлены обвинения.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».