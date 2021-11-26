Диетолог Соломатина рассказала о возможном вреде ежедневного употребления белого хлеба

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о возможном вреде ежедневного употребления белого хлеба.
Диетолог Соломатина рассказала о возможном вреде ежедневного употребления белого хлеба
  • © Alexey Sukhorukov
  • globallookpress.com

«Даже если в хлебе просто белая мука, вода и дрожжи, он становится, по сути, сахаром — это не хлеб. Когда мы его съели, у нас повысился уровень глюкозы, инсулин, какое-то время мы чувствуем прилив энергии, потом резко появляется усталость, раздражительность», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, это может привести к инсулинорезистентности, диабету и очень резкому повышению веса.

Как отметила эксперт, белым хлебом лучше не злоупотреблять. Также она добавила, что важно помнить, что это десерт, а не продукт питания.

Соломатина советует обратить внимание на цельнозерновой и ржаной хлеб.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.

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