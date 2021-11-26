ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло во время пересменки

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Хлопок в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл во время пересменки. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.
ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло во время пересменки
  • РИА Новости

«Причины устанавливаются в рамках уголовного дела. Хлопок произошёл внутри шахты во время пересменки», — цитирует Чуприяна РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время в шахте спасателей нет.

Они вышли на поверхность, выполнив задачу по сокращению притока воздуха в шахту, изучению состояния металлоконструкций и взятию проб воздуха.

В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».

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