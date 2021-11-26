ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло во время пересменки
- РИА Новости
«Причины устанавливаются в рамках уголовного дела. Хлопок произошёл внутри шахты во время пересменки», — цитирует Чуприяна РИА Новости.
Он уточнил, что в настоящее время в шахте спасателей нет.
Они вышли на поверхность, выполнив задачу по сокращению притока воздуха в шахту, изучению состояния металлоконструкций и взятию проб воздуха.
В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погиб 51 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».