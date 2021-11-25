Кабмин России компенсирует авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы из Турции и Танзании
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесённых при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза российских граждан из Турецкой Республики и Объединённой Республики Танзании», — говорится в постановлении.
Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. Российская делегация поедет в страну для оценки обстановки.
Позднее ограничения на перелёты были продлены до 21 июня.
18 июня сообщалось, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля включительно.