Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля

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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля включительно. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля
  • РИА Новости

«С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Ранее стало известно, что Россия с 10 июня официально возобновляет авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, с восьмью странами. 

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