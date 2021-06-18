Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля включительно. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

РИА Новости

«С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно», — говорится в сообщении. Также сообщалось, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Ранее стало известно, что Россия с 10 июня официально возобновляет авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, с восьмью странами.