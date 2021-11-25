Врио главы МЧС Чуприян прибыл на шахту «Листвяжная»

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл на шахту «Листвяжная» для координации поисково-спасательных работ.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Врио главы МЧС прибыл на шахту «Листвяжная» Кемеровской области. Александр Чуприян осмотрит место происшествия и проведёт оперативное совещание комиссии по ликвидации последствий аварии на шахте», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Чуприян прибыл в Кемеровскую область.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.