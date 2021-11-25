Врио главы МЧС прибыл в Кемеровскую область

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл в Кемеровскую область для координации поисково-спасательных работ на шахте «Листвяжная».

Как сообщает ТАСС, его самолёт приземлился в аэропорту Кемерова.

Ожидается, что Чуприян вскоре вместе с рабочей группой министерства отправится на аварийную шахту.

Уточняется, что спецборт МЧС, на котором прибыл Чуприян, оборудован медицинскими модулями на случай эвакуации наиболее пострадавших шахтёров.

По данным агентства, в регионы прибыла дополнительная группа психологов, а также специалисты отряда «Центроспас» МЧС России.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.