Депутаты Калининградской областной думы поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Калининградской областной думы поддержали федеральный законопроект о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта.

«Был проведён опрос, большинство депутатов областной думы поддержали законопроект о QR-кодах. По их мнению, это обоснованная инициатива, так как ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остаётся напряжённой», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

В областной думе добавили, что отправили результаты голосования в Госдуму.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

В Северной Осетии соответствующий документ не набрал необходимого числа голосов.