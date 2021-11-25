В Северной Осетии законопроект о QR-кодах не набрал необходимого числа голосов
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента республики.
«Да, не приняли. За — 30, против — 12, воздержались — четверо», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что для одобрения изменений в региональном парламенте необходимо было 35 голосов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.
24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.
В Кремле назвали сложным процессом принятие законопроектов о QR-кодах.