В Северной Осетии законопроект о QR-кодах не набрал необходимого числа голосов

Парламент Северной Осетии не поддержал законопроект о внесении поправок в законодательство, предусматривающих использование QR-кодов в общественных местах и в некоторых видах транспорта.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

«Да, не приняли. За — 30, против — 12, воздержались — четверо», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что для одобрения изменений в региональном парламенте необходимо было 35 голосов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

В Кремле назвали сложным процессом принятие законопроектов о QR-кодах.