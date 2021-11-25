В Кремле назвали сложным процессом принятие законопроектов о QR-кодах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с принятием законопроектов о QR-кодах в стране.

«Это достаточно сложно — и технологически, и социально, и в цифровом плане. Тут понятно, что это сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по очень-очень узкому лезвию и спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровьем, а с другой стороны — не навредить экономике страны», — сказал Песков, отвечая на вопрос, по какой причине затягивается принятие законопроектов о QR-кодах.

Ранее сообщалось, что более 120 тыс. официальных обращений поступило в Госдуму по поводу правительственных законопроектов о QR-кодах.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.